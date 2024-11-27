Rahatsızlanan kadını, UMKE hastaneye yetiştirdi
SAMSUN'da kırsal mahalledeki evinde rahatsızlanan Nuray Güreş'i, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) hastaneye yetiştirdi.
SAMSUN'da kırsal mahalledeki evinde rahatsızlanan Nuray Güreş'i, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) hastaneye yetiştirdi.
Salıpazarı ilçesi Karayonca Mahallesi'nde oturan Nuray Güreş, sabah saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Buzlanma nedeniyle ambulansın ulaşamadığı mahalleye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Ekipler, ulaştıkları hastayı evinden alıp Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Güreş'in durumunun iyi olduğu belirtildi.
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