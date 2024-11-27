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        Rahatsızlanan kadını, UMKE hastaneye yetiştirdi

        SAMSUN'da kırsal mahalledeki evinde rahatsızlanan Nuray Güreş'i, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) hastaneye yetiştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 12:27 Güncelleme: 27.11.2024 - 12:30
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        Rahatsızlanan kadını, UMKE hastaneye yetiştirdi
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        SAMSUN'da kırsal mahalledeki evinde rahatsızlanan Nuray Güreş'i, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) hastaneye yetiştirdi.

        Salıpazarı ilçesi Karayonca Mahallesi'nde oturan Nuray Güreş, sabah saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Buzlanma nedeniyle ambulansın ulaşamadığı mahalleye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Ekipler, ulaştıkları hastayı evinden alıp Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Güreş'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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