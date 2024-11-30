Samsun'da takla atan otomobilde 1 yaşındaki Uras öldü, 5 kişi yaralandı

SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 yaşındaki Uras Yıldız yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Çarşamba- Salıpazarı karayolu Alibeyli Mahallesinde meydana geldi. Yunus Emre Yıldız yönetimindeki 55 ZP 545 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Uras Yıldız, Yasin Yıldız, Cemil Yıldız, Ümit Şahin ve Sebahat Şahin yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan minik Uras, Çarşamba Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından sevk edildiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.