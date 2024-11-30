Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da takla atan otomobilde 1 yaşındaki Uras öldü, 5 kişi yaralandı

        SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 yaşındaki Uras Yıldız yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 00:34 Güncelleme: 30.11.2024 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da takla atan otomobilde 1 yaşındaki Uras öldü, 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 yaşındaki Uras Yıldız yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında Çarşamba- Salıpazarı karayolu Alibeyli Mahallesinde meydana geldi. Yunus Emre Yıldız yönetimindeki 55 ZP 545 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Uras Yıldız, Yasin Yıldız, Cemil Yıldız, Ümit Şahin ve Sebahat Şahin yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan minik Uras, Çarşamba Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından sevk edildiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah'tan ilk ateşkes açıklaması: Zafer kazandık
        Hizbullah'tan ilk ateşkes açıklaması: Zafer kazandık
        Zap Suyu'na uçtular!
        Zap Suyu'na uçtular!
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek karara karşıyız
        Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek karara karşıyız
        'Parada Sahtecilik” açıklaması'
        'Parada Sahtecilik” açıklaması'
        Dışişleri'nden Suriye açıklaması
        Dışişleri'nden Suriye açıklaması
        "En zor günler geride kaldı"
        "En zor günler geride kaldı"
        Narin cinayetini örtbas soruşturması!
        Narin cinayetini örtbas soruşturması!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Halep'te neler oluyor?
        Halep'te neler oluyor?
        Kapatılan hastanelere kayyum atandı
        Kapatılan hastanelere kayyum atandı
        Ev hapsi kalktı, balığa çıktı
        Ev hapsi kalktı, balığa çıktı
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”

        Benzer Haberler

        Samsun'da 6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Samsun'da 6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Samsun'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Samsun'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        İtfaiyeciler, Samsunspor tesislerindeki yangını söndürüp, futbolcularla fot...
        İtfaiyeciler, Samsunspor tesislerindeki yangını söndürüp, futbolcularla fot...
        Samsunspor tesislerinde çıkan yangın söndürüldü
        Samsunspor tesislerinde çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da tefecilere operasyon; 2 tutuklama
        Samsun'da tefecilere operasyon; 2 tutuklama