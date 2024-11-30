Samsun'da kaz tiridi sezonu başladı

SAMSUN'un Kavak ilçesinde kültürel miras olarak yıllardır yaşatılan, coğrafi işaret alan, ilçeye özgü lezzetlerden biri olan kaz tiridi sezonu, kış mevsiminin gelmesi ile açıldı. Yöresel lezzeti tatmak isteyenler, kilometrelerce yol katedip, ilçedeki tirit evlerine geliyor.

Kentte havaların soğumasıyla birlikte Kavak ilçesinde ocaklarda yerini almaya başlayan yöresel lezzet 'kaz tiridi' ile sezon boyunca yaklaşık 7 bin civarında kaz tüketiliyor. Özel olarak beslenip kışın yağlandıktan sonra kesilen kazların asma, haşlama ya da taş fırında saatlerce pişirilip, bulgur pilavı ve yufka eşliğinde servis edilen kaz tiridi yoğun talep görüyor.

'UZAKTAN GELEN ÇOK OLUYOR' Bölgenin en sevilen yemeği olan yöresel kaz tiridini tatmak için Türkiye'nin birçok noktasından misafirleri ağırladıklarını söyleyen aşçı Dilek Sezer (33), "Tirit sezonumuz açıldı. Coğrafi işaret alan kaz tiridimizi vatandaşlarımızdan yoğun talep görüyor. Tiritlerimizi vatandaşlarımızın damak tadına göre kuyuda, asma, haşlama ya da taş fırında yapıyoruz. Kavak ilçemizde kaz tiridi bilindiği için uzaktan gelen çok oluyor. Samsun'un diğer ilçelerinin yanı sıra Amasya, Çorum, İstanbul, Ankara gibi yerlerden gelen müşterilerimiz var" diye konuştu.