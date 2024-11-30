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        Samsun'da kaz tiridi sezonu başladı

        SAMSUN'un Kavak ilçesinde kültürel miras olarak yıllardır yaşatılan, coğrafi işaret alan, ilçeye özgü lezzetlerden biri olan kaz tiridi sezonu, kış mevsiminin gelmesi ile açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 11:18 Güncelleme: 30.11.2024 - 11:20
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        Samsun'da kaz tiridi sezonu başladı
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        SAMSUN'un Kavak ilçesinde kültürel miras olarak yıllardır yaşatılan, coğrafi işaret alan, ilçeye özgü lezzetlerden biri olan kaz tiridi sezonu, kış mevsiminin gelmesi ile açıldı. Yöresel lezzeti tatmak isteyenler, kilometrelerce yol katedip, ilçedeki tirit evlerine geliyor.

        Kentte havaların soğumasıyla birlikte Kavak ilçesinde ocaklarda yerini almaya başlayan yöresel lezzet 'kaz tiridi' ile sezon boyunca yaklaşık 7 bin civarında kaz tüketiliyor. Özel olarak beslenip kışın yağlandıktan sonra kesilen kazların asma, haşlama ya da taş fırında saatlerce pişirilip, bulgur pilavı ve yufka eşliğinde servis edilen kaz tiridi yoğun talep görüyor.

        'UZAKTAN GELEN ÇOK OLUYOR'

        Bölgenin en sevilen yemeği olan yöresel kaz tiridini tatmak için Türkiye'nin birçok noktasından misafirleri ağırladıklarını söyleyen aşçı Dilek Sezer (33), "Tirit sezonumuz açıldı. Coğrafi işaret alan kaz tiridimizi vatandaşlarımızdan yoğun talep görüyor. Tiritlerimizi vatandaşlarımızın damak tadına göre kuyuda, asma, haşlama ya da taş fırında yapıyoruz. Kavak ilçemizde kaz tiridi bilindiği için uzaktan gelen çok oluyor. Samsun'un diğer ilçelerinin yanı sıra Amasya, Çorum, İstanbul, Ankara gibi yerlerden gelen müşterilerimiz var" diye konuştu.

        BÜTÜN FİYATI 4 BİN TL

        Bir sezonda yaklaşık olarak 7 bin kaz tüketildiğini belirten Sezer, "Sezonunda günlük olarak 50-60 tane kaz pişirip, müşterilerimize servis ediliyor. Hafta sonları 200 kaza bile çıkabiliyoruz. Bir sezonda ortalama 7 bin kaz tüketiliyor. Porsiyonumuz 500 TL, bütün olarak da 4 bin TL olarak servis ediyoruz. Bütün olarak verdiğimiz kaz tiridi de ortalama 8 kişiyi rahatlıkla doyurabiliyor. Sezonu açıldı, yoğun talep var. Bazen rezervasyon bile alamadığımız zamanlar oluyor. Kışın yenilebilecek en lezzetli şey, kaz tiridi" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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