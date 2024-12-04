8 Aralık Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 13.30’da başlayacak. Lig’de 29 puanla 3’üncü sırada bulunan Samsunspor, deplasmanda puan ya da puanlar almayı hedeflerken, 23 puanla 4’üncü sırada bulunan Eyüpspor ise evinde oynayacağı karşılaşmadan kayıpsız şekilde ayrılmak istiyor.

Türkiye Kupası’nda uzatmalara giden maçta 52 Orduspor FK’ya 4-2 mağlup olarak elenen Samsunspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri’ndeki kapalı spor salonunda yapılan antrenmanda yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.