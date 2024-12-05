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        Kar maskesiyle evine girdiği komşusunu darbedip 6 bileziğini gasbetti (2)

        EVHAPSİNE ÇARPTIRILDISamsun'un Atakum ilçesinde kar maskesiyle evine gittiği komşusu Hafya A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 17:08 Güncelleme: 05.12.2024 - 17:08
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        Kar maskesiyle evine girdiği komşusunu darbedip 6 bileziğini gasbetti (2)
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        EVHAPSİNE ÇARPTIRILDI

        Samsun'un Atakum ilçesinde kar maskesiyle evine gittiği komşusu Hafya A.'yı (68) darbedip, kolundaki 6 bileziği gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Emine B. (45) sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsine çarptırıldı. Akrabası ise savcıya verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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