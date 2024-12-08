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        Uyuyan babasını tabancayla vurdu

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 20:40 Güncelleme: 08.12.2024 - 20:45
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        Uyuyan babasını tabancayla vurdu
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde A.A. (16), kendisine ve ailesine şiddet uyguladığı iddiasıyla babası Harun A.’yı (41) uyuduğu sırada tabanca ile başından vurdu. Ağır yaralanan Harun A. tedavi altına alınırken, oğlu A.A ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, bugün öğle saatlerinde Samsun’un Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde meydana geldi. A.A., kendisine ve ailesine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babası Harun A.’yı yatakta uyuduğu sırada kulağının arkasından babasına ait ruhsatlı tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Harun A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı. Harun A.’nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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