Şehit Teğmen Dağlı, son yolculuğuna uğurlandı

ISPARTA’da eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan Teğmen Tunahan Dağlı’nın (24) cenazesi, memleketi Samsun’un Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi. Anne Fatma Dağlı tabutun başında, “Biz sana doyamadık, evin en küçüğüydün, en büyüğü oldun” derken, ağabeyi Fuat Dağlı ise “Cennette görüşürüz” deyip, gözyaşı döktü.

Şehit Teğmen Tunahan Dağlı’nın Türk bayrağına sarılı tabutu memleketi Samsun’a getirildi. Şehit Dağlı için Vezirköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’ndeki baba ocağında helallik alındıktan sonra tören düzenlendi. Törene, annesı Fatma Dağlı, kardeşleri Gamze ve Fuat Dağlı ile yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, AK Parti Bursa Milletvekili ve Genel Merkez Sosyal Politikalar Birim Başkan Yardımcısı Ahmet Kılıç, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, protokol üyeleri, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

‘BİZ SANA DOYAMADIK’ Güçlükle ayakta duran şehidin aile bireylerini yakınları teselli etmeye çalıştı. Törende Fatma Dağlı, oğlunun tabutuna sarılarak, “Biz sana doyamadık evin en küçüğüydün, en büyüğü oldun” derken, ağabeyi Fuat Dağlı ise “Cennette görüşürüz” diyerek gözyaşı döktü. Gamze Dağlı şehit ağabeyinin kepini tören boyunca elinden bırakmadı. Şehidin babası Nihat Dağlı’nın 2017’de kanser sebebiyle vefat ettiği belirtildi.