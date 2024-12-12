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        Lise öğrencisi, okul bahçesindeki kavgada bıçakla yaralandı

        SAMSUN'da okul bahçesinde iki lise öğrencisi arasında kız meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 14:36 Güncelleme: 12.12.2024 - 14:40
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        Lise öğrencisi, okul bahçesindeki kavgada bıçakla yaralandı
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        SAMSUN'da okul bahçesinde iki lise öğrencisi arasında kız meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada M.F.C. (16), A.K.'yi (17) bıçakla yaraladı.

        Olay, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Kız meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan M.F.C. ile A.K., okulun bahçesinde karşılaştı. 2 suç kaydı bulunan Açık Öğretim Lisesi öğrencisi M.F.C., belinden çıkardığı bıçakla A.K.'yi her iki bacağından bıçakladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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