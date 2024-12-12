Kuzeninin eşini 39 kesi darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

SAMSUN’da kuzeninin eşi Kader Yıldırım’ı (39) boru kesme makasıyla 39 kesi darbesiyle öldüren tutuklu sanık Mehmet Işık (32), ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Yağma’ suçundan ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 24 Mayıs’ta, Atakum ilçesi Balaç Mahallesi 1040'ıncı Sokak’taki sitenin 13’üncü katında meydana geldi. Telefonla eşi Kader Yıldırım'a ulaşamayan Fatih Yıldırım (41), eve gitti. Komşusundan tornavida alıp yangın merdivenlerindeki kapıyı açan Yıldırım, 2 çocuk annesi eşini kanlar içerisinde buldu. Fatih Yıldırım’ın ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde boğazında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesiler olan Kader Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirledi. İfadesi için emniyete götürülen Fatih Yıldırım, eşinin kolundaki bileziklerin çalındığını söyledi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, cinayeti aynı binanın 3’üncü katında oturan ve Fatih Yıldırım’ın halasının oğlu olan Mehmet Işık’ın işlediğini tespit etti. Şüpheli, polis ekipleri tarafından taziye evinde gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bilezikler de ele geçirildi.

İTİRAF ETTİ Mehmet Işık ifadesinde, başka birine 300 bin lira borcu olduğunu, Kader Yıldırım’ı kolundaki bilezikleri alıp borcu ödemek için öldürdüğünü itiraf etti. Su tesisatçısı olan Işık, Kader Yıldırım'ı boru kesme makasıyla öldürdüğünü, ardından da suç aletini sitenin yakınındaki Kürtün Deresi’ne fırlattığını söyledi. Kader Yıldırım’ın ilk otopsisinde ise vücudunda 39 kesi tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında hazırlanan iddianameyle Mehmet Işık pakkında ‘Kadına karşı kasten öldürme’ ve ‘Konutta silahla yağma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. KARAR DURUŞMASI 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması bugün yapıldı. Işık yaptığı son savunmada, “Yangın merdiveninden indiğimi kabul etmiyorum. Bu olay kapının önünde oldu. Yağma olsaydı evde maktule ait 5 bin lira vardı onu da alırdım. İsteyerek ve planlayarak yapmadım. Şahsıma ve eşime yaptığı hakaretlerden dolayı olay meydana geldi” dedi.