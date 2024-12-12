Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Kuzeninin eşini 39 kesi darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

        SAMSUN'da kuzeninin eşi Kader Yıldırım'ı (39) boru kesme makasıyla 39 kesi darbesiyle öldüren tutuklu sanık Mehmet Işık (32), 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Yağma' suçundan ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 17:39 Güncelleme: 12.12.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuzeninin eşini 39 kesi darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN’da kuzeninin eşi Kader Yıldırım’ı (39) boru kesme makasıyla 39 kesi darbesiyle öldüren tutuklu sanık Mehmet Işık (32), ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Yağma’ suçundan ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 24 Mayıs’ta, Atakum ilçesi Balaç Mahallesi 1040'ıncı Sokak’taki sitenin 13’üncü katında meydana geldi. Telefonla eşi Kader Yıldırım'a ulaşamayan Fatih Yıldırım (41), eve gitti. Komşusundan tornavida alıp yangın merdivenlerindeki kapıyı açan Yıldırım, 2 çocuk annesi eşini kanlar içerisinde buldu. Fatih Yıldırım’ın ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde boğazında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesiler olan Kader Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirledi. İfadesi için emniyete götürülen Fatih Yıldırım, eşinin kolundaki bileziklerin çalındığını söyledi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, cinayeti aynı binanın 3’üncü katında oturan ve Fatih Yıldırım’ın halasının oğlu olan Mehmet Işık’ın işlediğini tespit etti. Şüpheli, polis ekipleri tarafından taziye evinde gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bilezikler de ele geçirildi.

        İTİRAF ETTİ

        Mehmet Işık ifadesinde, başka birine 300 bin lira borcu olduğunu, Kader Yıldırım’ı kolundaki bilezikleri alıp borcu ödemek için öldürdüğünü itiraf etti. Su tesisatçısı olan Işık, Kader Yıldırım'ı boru kesme makasıyla öldürdüğünü, ardından da suç aletini sitenin yakınındaki Kürtün Deresi’ne fırlattığını söyledi. Kader Yıldırım’ın ilk otopsisinde ise vücudunda 39 kesi tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında hazırlanan iddianameyle Mehmet Işık pakkında ‘Kadına karşı kasten öldürme’ ve ‘Konutta silahla yağma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        KARAR DURUŞMASI

        2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması bugün yapıldı. Işık yaptığı son savunmada, “Yangın merdiveninden indiğimi kabul etmiyorum. Bu olay kapının önünde oldu. Yağma olsaydı evde maktule ait 5 bin lira vardı onu da alırdım. İsteyerek ve planlayarak yapmadım. Şahsıma ve eşime yaptığı hakaretlerden dolayı olay meydana geldi” dedi.

        Mahkeme heyeti sanığa, ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Yağma’ suçundan ise 12 yıl hapis cezası verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da
        MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Veda günü
        Veda günü
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü
        Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?

        Benzer Haberler

        Cinayet davasında maktülün eşi: Son sözü 'kızıma sana ne alayım' oldu
        Cinayet davasında maktülün eşi: Son sözü 'kızıma sana ne alayım' oldu
        Samsun Valisi Tavlı'dan "Kahverengi kokarcayı imha edeceğiz" açıklaması
        Samsun Valisi Tavlı'dan "Kahverengi kokarcayı imha edeceğiz" açıklaması
        Samsun'da ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont yardımı yapıldı
        Samsun'da ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont yardımı yapıldı
        AK Parti Havza Kadın Kolları Başkanlığına Sena Deniz seçildi
        AK Parti Havza Kadın Kolları Başkanlığına Sena Deniz seçildi
        Lise öğrencisi, okul bahçesindeki kavgada bıçakla yaralandı
        Lise öğrencisi, okul bahçesindeki kavgada bıçakla yaralandı
        Samsun'da 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı