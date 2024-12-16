Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın

        SAMSUN'un Atakum ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna gelen minibüsün motor kısmı alev alarak yanmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 21:54 Güncelleme: 16.12.2024 - 22:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN’un Atakum ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna gelen minibüsün motor kısmı alev alarak yanmaya başladı. İstasyon görevlilerinin yangın tüpüyle alevleri söndürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, bu akşam saat 18.30 sıralarında Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Seyir halindeyken minibüsün motor kısmından dumanlar çıktığını fark eden sürücü aracı akaryakıt istasyonuna çekerek yardım istedi. İstasyon görevlileri, yangın tüpüyle alevleri söndürdü. O anları bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde akaryakıt istasyonuna gelen minibüsü istasyon görevlilerinin yangın tüpüyle alevi söndürmesi yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri
        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Duygu Bölükbaş'ın sevgilisi tutuklandı: Katil değilim
        Duygu Bölükbaş'ın sevgilisi tutuklandı: Katil değilim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Beşiktaş'a Adana'da soğuk duş!
        Beşiktaş'a Adana'da soğuk duş!
        16 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        16 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Bir uçak gemisi daha Orta Doğu'da
        Bir uçak gemisi daha Orta Doğu'da
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        Kurakhove düştü
        Kurakhove düştü
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Canlı yayın yaparken metrelerce yuvarlandı
        Canlı yayın yaparken metrelerce yuvarlandı
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Aksakal: Aşı en etkili halk sağlığı uygulaması
        Prof. Dr. Aksakal: Aşı en etkili halk sağlığı uygulaması
        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Sivasspor'u yenerek yeni yıla daha moralli...
        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Sivasspor'u yenerek yeni yıla daha moralli...
        Kızılırmak Deltası'nda kış ortası su kuşu sayımında 71 türden yaklaşık 98 b...
        Kızılırmak Deltası'nda kış ortası su kuşu sayımında 71 türden yaklaşık 98 b...
        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Salıpazarı'nda yanan ev kullanılamaz hale geldi
        Salıpazarı'nda yanan ev kullanılamaz hale geldi
        Doğanın hazinesi altınla yarışıyor; salep tozu 6 bin TL
        Doğanın hazinesi altınla yarışıyor; salep tozu 6 bin TL