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        Midesinde 309 gram uyuşturucuyla yakalandı

        SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde midesinde 51 kapsül halinde 309 gram uyuşturucu olduğu tespit edilen R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:40 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:45
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        Midesinde 309 gram uyuşturucuyla yakalandı
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        SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde midesinde 51 kapsül halinde 309 gram uyuşturucu olduğu tespit edilen R.B. (21), gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, R.B.’nin, Van’dan Samsun’a yolcu otobüsüyle uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. Çarşamba ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramalarda, herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Polis daha sonra şüpheli hareketler sergileyen R.B.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan iç beden muayenesi sonucunda midesinde 51 kapsül halinde toplam 309 gram metamfetamin tespit edildi. Tıbbi müdahalenin ardından taburcu edilen gözaltındaki şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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