Samsunspor, Sivasspor deplasmanı için yola çıktı

Samsunspor, Süper Lig'in 17’nci haftasında yarın saat 16.00'da deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Puan tablosunda 3’ncü sırada bulunan Samsunspor, deplasmanda aldığı Eyüpspor mağlubiyetinin ardından 3 puan kazanmak istiyor. Son 5 Süper Lig maçında da galibiyet alamayan Sivasspor ise mağlubiyet serisine son vererek evinde kazanmayı hedefliyor. Bu mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Ali Alp üstlenecek.

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