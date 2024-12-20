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        Samsunspor, Sivasspor deplasmanı için yola çıktı

        SAMSUNPOR, Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor müsabakası için yola çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 16:17 Güncelleme: 20.12.2024 - 16:20
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        Samsunspor, Sivasspor deplasmanı için yola çıktı
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        SAMSUNPOR, Süper Lig’in 17’nci haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor müsabakası için yola çıktı.

        Samsunspor, Süper Lig'in 17’nci haftasında yarın saat 16.00'da deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Puan tablosunda 3’ncü sırada bulunan Samsunspor, deplasmanda aldığı Eyüpspor mağlubiyetinin ardından 3 puan kazanmak istiyor. Son 5 Süper Lig maçında da galibiyet alamayan Sivasspor ise mağlubiyet serisine son vererek evinde kazanmayı hedefliyor. Bu mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Ali Alp üstlenecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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