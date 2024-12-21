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        Ukraynalı Shymko, 'umut mumu' üretiyor

        KARADENİZ Ukraynalılar Derneği Başkanı Liudmyla Shymko, savaşın zorluklarıyla başa çıkmak için Samsun'da hobi olarak mum üretimi yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 12:50 Güncelleme: 21.12.2024 - 12:55
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        Ukraynalı Shymko, 'umut mumu' üretiyor
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        KARADENİZ Ukraynalılar Derneği Başkanı Liudmyla Shymko, savaşın zorluklarıyla başa çıkmak için Samsun'da hobi olarak mum üretimi yapıyor. Savaşın gölgesinde iç huzuru ve dengeyi aradıklarını belirten Shymko, "Mumlar, en karanlık zamanlarda bile ışık taşıyor, insan ruhunun dayanıklılığını ve umut gücünü temsil ediyor” dedi.

        Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Liudmyla Shymko, Samsun’daki evinde hobi amaçlı ürettiği mumları Atakum ilçesinde Çiçek Açan Kadınlar Derneği'nin düzenlediği kermeste sergiledi. Mumlarının ilgi gördüğünü belirten Shymko, çalışmalarının hem Ukrayna kültürünü yansıttığını hem de savaşın oluşturduğu karanlığa karşı birer ışık olarak anlam kazandığını söyledi. Savaşın gölgesinde Ukraynalılar olarak iç huzuru ve dengeyi bulmanın yollarını aradıklarını belirten Shymko, "Benim için bu yol, mum yapımıyla başladı. Sadece bir hobi değil, aynı zamanda ruhumu sakinleştiren, düşüncelerimi toparlayan ve içimdeki umudu güçlendiren bir süreç oldu. Mum yapımı, benim için bir terapi, bir yaratıcılık alanı ve aynı zamanda bir sembol. Her mum, ışık ve sıcaklık taşıyor. Barış, umut ve sevginin mesajını yaymaya devam ediyor" diye konuştu.

        'İLHAM VERMEK İSTEDİM'

        Shymko, "Mumlar, en karanlık zamanlarda bile bir ışık taşıyor. Onlar, insan ruhunun dayanıklılığını ve umut gücünü temsil ediyor. Ukrayna'nın kültürel değerlerini yaşatma ve onları yeni nesillere aktarma aracı. Mumları yaparak sadece kendime değil, çevremdeki insanlara da ilham vermek ve onları desteklemek istedim. Benim hikayem, Ukrayna halkının sadece savaşta hayatta kalmakla kalmayıp, aynı zamanda kendi iç gücünü bulduğunu ve bunu dünyayla paylaştığını gösteriyor. Yaratıcılık, insanlar arasında köprüler kurabilir ve zor zamanlarda bile güzellikler oluşturabileceğimizi kanıtlar. Bu süreçte öğrendiklerim, sadece bir birey olarak değil, aynı zamanda bir toplumun parçası olarak da nasıl katkı sağlayabileceğimizi anlamama yardımcı oldu. Umarım bu hikaye hem Türk hem de Ukraynalı dostlarımıza ilham olur ve birlikte daha aydınlık bir geleceğe yürümemizi sağlar” dedi.

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