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        Karbonmonoksit gazından zehirlenen Hazal öldü

        SAMSUN'da odun közünden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hazal Yavuz (7), hayatını kaybetti, ablası Bahar Yavuz (24) ise hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 11:03 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:05
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        Karbonmonoksit gazından zehirlenen Hazal öldü
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        SAMSUN'da odun közünden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hazal Yavuz (7), hayatını kaybetti, ablası Bahar Yavuz (24) ise hastanede tedaviye alındı.

        Tekkeköy ilçesi Fındıcak Mahallesi'nde dün Hazal Yavuz ile ablası Bahar Yavuz uyudukları sırada, odun közünden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan 2 kardeş, ilk müdahalesinin ardından hastanelere götürüldü. Hazal Yavuz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti; Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Bahar Yavuz'un durumu da ciddiyetini koruyor. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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