Boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçaklayan şüpheli, tutuklandı

SAMSUN'daboşanma aşamasındaki eşi Muradiye Ordulu’yu (38) 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Birol Ordulu (45), tutuklandı.

Olay, dün 19 Mayıs ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cemil Engizli Sokak'ta meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol Ordulu, çocuğundan evin anahtarlarını alıp, boşanma aşamasındaki eşi Muradiye Ordulu'nun evine gitti. Burada bir süre bekleyen Birol Ordulu, geldiğinde eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Birol Ordulu, eşi Muradiye Ordulu'yu 5 yerinden bıçakla yaraladı. Çığlık seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.