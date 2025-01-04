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        Samsunspor – Trabzonspor : 2 – 1

        STAT: Yeni 19 Mayıs HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Serkan ÇimenSAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Lubomir Satka, Zeki Yavru, Celil Yüksel (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 22:14 Güncelleme: 04.01.2025 - 22:20
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        Samsunspor – Trabzonspor : 2 – 1
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        STAT: Yeni 19 Mayıs

        HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen

        SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Lubomir Satka, Zeki Yavru, Celil Yüksel (Dk. 90 Soner Aydoğdu), Youssef Ait Bennasser, Emre Kılınç (Dk. 86 Bola), Carlo Holse, Kingsley Schindler (Dk. 69 Muja), Marius Moundilmadji

        TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Arsenii Batahov, Serdar Saatçi, Pedro Malheiro, Eren Elmalı (Dk. 90 Efe Yıldırım), Ozan Tufan (Dk. 77 Enes Destan), David Lundstram, Muhammed Cham (Dk. 90 Arif Boşluk), Cihan Çanak (Dk. 73 Umut Güneş), Anthony Nwakaeme, Simon Banza

        GOLLER: Dk. 30, Dk. 75 Carlo Holse (Samsunspor) - Dk. 49 Banza (Trabzonspor)

        SARI KARTLAR: Ozan Tufan (Trabzonspor) – Emre Kılınç (Samsunspor)

        Süper Lig’in 18’inci haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Trabzonspor’u 2 – 1 yendi.

        4’üncü dakikada Yunus Emre’nin geri pasında topla buluşan Banza’ın vuruşunda kaleci Okan topu son anda kornere çıkarttı.

        14’üncü dakikada Ozan Tufan’ın pasıyla topla buluşan Nwakaeme'nin ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

        27’nci dakikada Holse’nin pasıyla buluşan Schindler'in ceza sahası sol çaprazında kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

        30’uncu dakikada Trabzonspor'un çıkarken kaptırdığı topta Bennasser’in pasıyla buluşan Holse’nin ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 1 – 0

        37’nci dakikada Trabzonspor’dan Muhammed Cham’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan topu son anda direk dibinden kornere çıkarttı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sonuçlandı.

        49’uncu dakikada Cham’ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Banza’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1 – 1

        65’inci dakikada Ozan Tufan’ın pasıyla buluşan Batahov’un yaklaşık 40 metreden kaleye çektiği şut üst direğin dibinden auta çıktı.

        71’inci dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Celil’in kafa pasıyla buluşan Moundilmadji'nin ceza sahasına girer girmez yerden yaptığı ortada topla buluşan Holse’nin şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

        75’inci dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı köşe vuruşunda, Yunus Emre’nin kafayla arkaya çıkarttığı topun gelişine vuran Holse’nin şutunda top ağlarla buluştu: 2 – 1

        82’nci dakikada Zeki Yavru’nun ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Holse’nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

        Karşılaşma 2 – 1 sonuçlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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