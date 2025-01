Samsunspor – Trabzonspor maçının ardından

SÜPER Lig’in 18’inci haftasında Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş değerlendirmelerde bulundu.

Önemli bir derbi galibiyeti aldıklarını ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, “Almış olduğumuz galibiyetten ötürü çok mutluyuz. Takımımdaki herkesle gurur duyuyorum. Hep birlikte savaştılar. Her şeylerini ortaya koydular ve iyi bir galibiyet aldılar. Trabzonspor’dan ilk yarıda iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Ama ikinci yarı biraz pasiftik. Sonuçta 90 dakika sonunda hanemize 3 puan yazdırdık. Önemli bir derbi galibiyeti aldık. Bundan dolayı hepimizi kutluyorum” diye konuştu.

'BEN BİR KARAR ALIYORSAM KULÜP İÇİN ALIYORUM'

Noel tatilinden geç döndükleri için Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan Olivier Ntcham, Gaetan Laura, Landry Dimata ve Flavien Tait hakkında konuşan Reis, “Özel bir hafta geçirdik. Hepimiz insanız. Bazı kararlar, bazı aksiyonlar almamız gerekiyor. Aldığımız bu kararlar bazen pozitif bazen de negatif olabiliyor. Bir hoca olarak, neden bir oyuncu önce gelmez. Hiç kimse armadan büyük değil. Çok değerli bir başkanımız var. Kendisine buradan teşekkür etmek istiyorum. Aldığım kararlarda bana destekçi olmaya çalışıyor. Sadece başkanımız değil, Fuat Çapa hocamız da destek olmaya çalışıyor. Bir vizyonumuz var. Onu da hep birlikte olursak başarabiliriz. Ben bir karar aldığımda kendim için almıyorum. Kulüp için alıyorum. Benim için önemli olan takımın ve kulübün menfaatleridir. Bu birlik ve beraberliği korumamız gerekiyor. Sonuçta bir transfer yasağımız var. Bu kadroyu korumamız gerekiyor. Ben bir karar alıyorsam bu kararı kulüp için alıyorum. Her şeyden önemli Samsunspor. Bizler de insanız bazı kararlar vermemiz gerekiyor. Benim verdiğim kararların hepsi mükemmel değil. Burada çalıştığım için mutluyum. Her gün bunu elimden geldiğince başkanımızın vizyonunu geliştirmek için yapmaya çalışacağım. Bu maç önemli olabilir ama benim almış olduğum karar kulübün birliğini ve beraberliğini korumak içindi. Çok önemli olan bir şey varsa burada o birlik ve birlikteliği sağlamak. Mümkünse her oyuncuyu bağışlayalım. Yarından itibaren o arkadaşlarımız bizimle birlikte antrenmanlara başlayacak. Ben ilk 11’i oluşturduğumda o oyuncular mutlu olacaktır ama ilk 11’de olmayan oyuncular mutsuz olacaktır. Bunlar normal. Biz hedefimize ulaşmamız gerekiyor. Hedefimize ulaşmamız için daha çok puana ihtiyacımız var” dedi.