Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Aynı yerde 2 gün arayla yaşanan kazalar kamerada; 4 yaralı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde aynı yerde 2 gün arayla meydana gelen 2 farklı kazada 4 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 11:18 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aynı yerde 2 gün arayla yaşanan kazalar kamerada; 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde aynı yerde 2 gün arayla meydana gelen 2 farklı kazada 4 kişi, yaralandı. Kazalar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        İlk kaza, 4 Ocak’ta saat 16.30 sıralarında Derecik Mahallesi Samsun-Ankara kara yolunda meydana geldi. Sağ şeritten soldaki kavşağa girmek isteyen hafif ticari araç ile aynı istikamette seyir halinde olan otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Aynı yerde 6 Ocak saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada ise 23 Nisan Caddesi’nden kavşağa giriş yapmak isteyen otomobil ile kara yolunda seyir halinde olan başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazalara ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Kongre baskınının 4. yılında Biden'dan çağrı
        Kongre baskınının 4. yılında Biden'dan çağrı
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Yerinden oynayan çamaşır makinesi yüzünden evlerine giremediler!
        Yerinden oynayan çamaşır makinesi yüzünden evlerine giremediler!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        "Taraftarı kazanmak şart"
        "Taraftarı kazanmak şart"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?

        Benzer Haberler

        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Samsun'da aynı kavşakta meydana gelen iki kaza güvenlik kamerasına yansıdı
        Samsun'da aynı kavşakta meydana gelen iki kaza güvenlik kamerasına yansıdı
        Samsun'da düğün salonunda silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da düğün salonunda silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı yakalandı
        Trabzonsporlu taraftarlar, stada sandviç içinde meşale sokmaya çalışırken y...
        Trabzonsporlu taraftarlar, stada sandviç içinde meşale sokmaya çalışırken y...
        Samsunspor-Trabzonspor maçındaki 82 taraftar hakkında adli işlem başlatıldı
        Samsunspor-Trabzonspor maçındaki 82 taraftar hakkında adli işlem başlatıldı
        Samsun'da kayıp balıkçıya arama çalışmalarında 14'üncü gün
        Samsun'da kayıp balıkçıya arama çalışmalarında 14'üncü gün