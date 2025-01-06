Aynı yerde 2 gün arayla yaşanan kazalar kamerada; 4 yaralı
SAMSUN'un İlkadım ilçesinde aynı yerde 2 gün arayla meydana gelen 2 farklı kazada 4 kişi, yaralandı.
SAMSUN’un İlkadım ilçesinde aynı yerde 2 gün arayla meydana gelen 2 farklı kazada 4 kişi, yaralandı. Kazalar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İlk kaza, 4 Ocak’ta saat 16.30 sıralarında Derecik Mahallesi Samsun-Ankara kara yolunda meydana geldi. Sağ şeritten soldaki kavşağa girmek isteyen hafif ticari araç ile aynı istikamette seyir halinde olan otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Aynı yerde 6 Ocak saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada ise 23 Nisan Caddesi’nden kavşağa giriş yapmak isteyen otomobil ile kara yolunda seyir halinde olan başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazalara ilişkin soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.