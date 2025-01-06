Aynı yerde 2 gün arayla yaşanan kazalar kamerada; 4 yaralı

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde aynı yerde 2 gün arayla meydana gelen 2 farklı kazada 4 kişi, yaralandı. Kazalar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk kaza, 4 Ocak’ta saat 16.30 sıralarında Derecik Mahallesi Samsun-Ankara kara yolunda meydana geldi. Sağ şeritten soldaki kavşağa girmek isteyen hafif ticari araç ile aynı istikamette seyir halinde olan otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Aynı yerde 6 Ocak saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada ise 23 Nisan Caddesi’nden kavşağa giriş yapmak isteyen otomobil ile kara yolunda seyir halinde olan başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.