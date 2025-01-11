Polis memuru, kavgayı ayırırken aldığı darbelerle yaralandı

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, iki kişinin kavgasını ayırmak isterken elinden ve bacağından aldığı darbelerle yaralanan polis memuru Hakan C., taraflar hakkında şikayetçi oldu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Şeyh Zeynettin Caddesi'nde meydana geldi. Polis memuru, caddede devriye gezerken, A.Ş. ile S.D.'nin kavga ettiğini görüp takviye istedi. Ekipler, tarafları ayırıp araca bindirmek isterken A.Ş., direndi. Bu sırada polis memuru Hakan C., direnen A.Ş.’nin darbeleriyle el ve bacağından yaralandı. S.D. ise zor kullanılmadan ekip otosuna bindirildi. Polis memuru Hakan C., 2 şüpheliden de şikayetçi oldu. Şüphelilerden birinin ekip otosuna bindirilme anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Soruşturma sürüyor.