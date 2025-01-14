Yem karma makinesine kapılıp öldü

Olay, akşam saatlerinde Samsun’un Havza ilçesi Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Başaran, evinin önündeki hayvanlarına yem karmak isterken makineye kapıldı. Makinenin sesinin değiştiğini duyan Oğlu Murat Başaran, babasının makineye kapıldığını gördü. Komşulardan yardım isteyen Başaran, babasını sıkıştığı makineden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ahmet Başaran’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Başaran’ın cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildi.

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