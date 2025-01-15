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        Yangın tüpünde 4 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirildi

        SAMSUN'un Havza ilçesinde durdurulan TIR'daki yangın tüpüne zulalanmış 4 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:22 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:25
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        Yangın tüpünde 4 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirildi
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        SAMSUN’un Havza ilçesinde durdurulan TIR'daki yangın tüpüne zulalanmış 4 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Havza ilçesinde şüphelendikleri TIR'ı takibe alan ekipler, bir süre sonra aracı durdurdu. İlk aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. TIR'daki yangın tüpünde sonradan yapılan bir işlem olduğu fark edildi. Kesilen yangın tüpünün içine zulalanmış 4 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili TIR’daki 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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