Yangın tüpünde 4 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirildi
SAMSUN'un Havza ilçesinde durdurulan TIR'daki yangın tüpüne zulalanmış 4 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
SAMSUN’un Havza ilçesinde durdurulan TIR'daki yangın tüpüne zulalanmış 4 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Havza ilçesinde şüphelendikleri TIR'ı takibe alan ekipler, bir süre sonra aracı durdurdu. İlk aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. TIR'daki yangın tüpünde sonradan yapılan bir işlem olduğu fark edildi. Kesilen yangın tüpünün içine zulalanmış 4 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili TIR’daki 2 şüpheli, gözaltına alındı.
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