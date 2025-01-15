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        Belediyenin mezarlık gelirlerini zimmetine geçiren 2 şüpheli tutuklandı

        SAMSUN'un Bafra ilçesinde belediyeye ait mezarlık gelirlerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 21:14 Güncelleme: 15.01.2025 - 21:20
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        Belediyenin mezarlık gelirlerini zimmetine geçiren 2 şüpheli tutuklandı
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        SAMSUN’un Bafra ilçesinde belediyeye ait mezarlık gelirlerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belediyeye ait mezarlık gelirlerini zimmetine geçiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. 13 Ocak’ta düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ş. ve Y.Ş. çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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