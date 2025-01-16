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        Ölen kişinin yakınlarını taşıyan minibüs su kanalına düştü; 1'i ağır, 10 yaralı

        SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde ölen kişinin yakınlarını taşıyan minibüsün refüje çarpıp su kanalına düştüğü kazada 1'i ağır, 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 12:45 Güncelleme: 16.01.2025 - 12:50
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        Ölen kişinin yakınlarını taşıyan minibüs su kanalına düştü; 1'i ağır, 10 yaralı
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        SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde ölen kişinin yakınlarını taşıyan minibüsün refüje çarpıp su kanalına düştüğü kazada 1'i ağır, 10 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 04.00 sıralarında, Dalbahçe mevkisi Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi. Necmeddin Atala'nın (44) kontrolünü yitirdiği 34 BUU 028 plakalı cenaze nakil aracı, refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp, yolun sağındaki su kanalına düştü. Sürücü Necmeddin Atala ile ölen kişinin yakınları Şükriye Gümüşler (57), Hatice Uzunismail (61), Kadriye Kanberoğlu (27), M.Z.K. (17), Dursune Şenkul (67), Veysel Süretti (45), İsmail Kanberoğlu (59), Hatice Kanberoğlu (55) ve Havva Gümüşler (55) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçılar tarafından çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. M.Z.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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