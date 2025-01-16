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        'Gürültü' tartışmasında Ergün'ü öldüren sanığa 32 yıl 9 ay hapis

        SAMSUN'un Bafra ilçesinde 'gürültü' nedeniyle çıkan tartışmada Ergün Mehmetcan Duman'ı (22) göğsünden tabanca ile vurarak öldüren Sabit Yavuz (63), 32 yıl 9 ay 8 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 13:00 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:05
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        'Gürültü' tartışmasında Ergün'ü öldüren sanığa 32 yıl 9 ay hapis
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        SAMSUN'un Bafra ilçesinde 'gürültü' nedeniyle çıkan tartışmada Ergün Mehmetcan Duman'ı (22) göğsünden tabanca ile vurarak öldüren Sabit Yavuz (63), 32 yıl 9 ay 8 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, geçen yıl 6 Ekim'de gece saatlerinde Bafra ilçesi Hacınabi Mahallesi'nde meydana geldi. Sabit Yavuz, evinin altında sohbet eden M.P., kardeşi Y.P. ve Ergün Mehmetcan Duman'ı gürültü yaptıkları gerekçesiyle iddiaya göre uyardı. Bunun üzerine çıkan tartışmada Sabit Yavuz, tabancayla 5 el ateş etti. Ergün Mehmetcan Duman göğsünden vuruldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Duman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavuz, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        'KASIT YOK' SAVUNMASI

        Sabit Yavuz hakkında Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Hakaret' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından dava açıldı. Davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada savunma yapan Sabit Yavuz'un avukatı Yunus Gün, "Öldürmeye teşebbüs şartları oluşmadı. Atılan 5 merminin 4'ü havaya atılmıştır. Tarafların arasında husumetin bulunmuyor olması ve mermilerin havaya atılması, öldürme kastının olmadığını ortaya koymakta. Müvekkilin kastı olmaması sebebiyle beraat verilmesini talep ederiz" dedi.

        CEZALAR DÜŞÜRÜLDÜ

        Savunmaların ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Sabit Yavuz, 'Kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İlk haksız hareketin kim tarafından gerçekleştirildiği net olmadığından Duman'a karşı işlediği 'Kasten öldürme' suçuna verilen müebbet hapis cezası 18 yıla, M.P. ile kardeşi Y.P.'ye karşı işlediği 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçuna verilen müebbet hapis cezaları da 6 yıl 9'ar aya indirildi. Yavuz'a 'Hakaret' suçundan 3 ay 8 gün, '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan da 1 yıl hapis ve 2 bin 500 lira para cezasına hükmedildi.

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