Cipin çarptığı otomobil hastanenin acil servisine girdi: 1 yaralı

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Sahil Caddesi’nde meydana geldi. Otoparktan çıkmak isteyen T.Ç. isimli kadının kontrolünü yitirdiği 34 PNR 40 plakalı cip, 6 otomobile çarptı. Bu araçlardan biri, savrulup özel bir hastanenin acil bölümüne girdi. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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