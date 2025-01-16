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        Cipin çarptığı otomobil hastanenin acil servisine girdi: 1 yaralı

        SAMSUN'da otoparktan çıkmaya çalışan sürücünün kontrolünü yitirdiği cip 6 otomobile çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 16:05 Güncelleme: 16.01.2025 - 16:10
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        Cipin çarptığı otomobil hastanenin acil servisine girdi: 1 yaralı
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        SAMSUN’da otoparktan çıkmaya çalışan sürücünün kontrolünü yitirdiği cip 6 otomobile çarptı. Bu araçlardan birinin hastanenin acil servisine girdiği kazada 1 kişi, hafif yaralandı.

        Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Sahil Caddesi’nde meydana geldi. Otoparktan çıkmak isteyen T.Ç. isimli kadının kontrolünü yitirdiği 34 PNR 40 plakalı cip, 6 otomobile çarptı. Bu araçlardan biri, savrulup özel bir hastanenin acil bölümüne girdi. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Araçlarda hasar oluşan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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