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        Motosiklet, hafif ticari araca çarptı; imam öldü

        SAMSUN'unÇarşamba ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü imam Mücahit Ak (25), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 18:02 Güncelleme: 17.01.2025 - 18:05
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        Motosiklet, hafif ticari araca çarptı; imam öldü
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        SAMSUN'unÇarşamba ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü imam Mücahit Ak (25), hayatını kaybetti.

        Kaza, Ayvacık ilçesi Çamalan mevkisinde Çarşamba-Ayvacık kara yolunda meydana geldi. Karaağaç Mahalle Camisi'nde imam olduğu öğrenilen Mücahit Ak'ın kullandığı 55 AFA 750 plakalı motosiklet, cadde üzerinden kavşağa girmek isteyen Aziz G.'nin (63) kullandığı 55 AIN 547 plakalı hafif ticari araca çarptı. Motosiklet sürücüsü Ak, metrelerce sürüklendi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ak, kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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