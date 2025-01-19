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        Samsun'da otomobliler çarpıştı; 3 yaralı

        SAMSUN'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 11:30 Güncelleme: 19.01.2025 - 11:35
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        Samsun'da otomobliler çarpıştı; 3 yaralı
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        SAMSUN’un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Bafra ilçesi Tabakhane Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Yunus Emre Konuş’un kontrolündeki 34 DTY 376 plakalı otomobil, Sigortacılar Kavşağı'ndan Bulvar Caddesi'ne çıkarken, Kadir Sezer’in (47) kullandığı 50 ABC 176 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Sezer ve Konuş ile yanındaki arkadaşı Zeynep Ad (31), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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