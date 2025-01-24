Otomobil, TIR'a arkadan çarptı; 1'i ağır, 3 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Düvecik Mahallesi Samsun-Ankara kara yolunda meydana geldi. M.A.D.'nin kontrolünü yitirdiği 55 GS 091 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Azerbaycan plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada M.A.D. ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. M.A.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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