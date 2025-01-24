Samsun'da kaza; çift ve kızları yaralandı

SAMSUN’da otomobilin, kavşakta başka bir otomobile çarptığı kazada, İbrahim (49) ve Berna Dursun (42) çifti ile kızları E.S.D. (13) yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Atakum ilçesi Sarıışık mevkisi Samsun-Ankara kara yolunda meydana geldi. İbrahim Dursun’un (49) kontrolündeki 60 FK 402 plakalı otomobil, kavşaktan kara yoluna çıkan Hasan Koç’un kullandığı 55 LL 469 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, sürücü İbrahim Dursun ile yanındaki eşi Berna Dursun (42) ve kızları E.S.D. (13) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı. Ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.