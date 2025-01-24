Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kaza; çift ve kızları yaralandı

        SAMSUN'da otomobilin, kavşakta başka bir otomobile çarptığı kazada, İbrahim (49) ve Berna Dursun (42) çifti ile kızları E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 14:43 Güncelleme: 24.01.2025 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kaza; çift ve kızları yaralandı
        ABONE OL

        SAMSUN’da otomobilin, kavşakta başka bir otomobile çarptığı kazada, İbrahim (49) ve Berna Dursun (42) çifti ile kızları E.S.D. (13) yaralandı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında Atakum ilçesi Sarıışık mevkisi Samsun-Ankara kara yolunda meydana geldi. İbrahim Dursun’un (49) kontrolündeki 60 FK 402 plakalı otomobil, kavşaktan kara yoluna çıkan Hasan Koç’un kullandığı 55 LL 469 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, sürücü İbrahim Dursun ile yanındaki eşi Berna Dursun (42) ve kızları E.S.D. (13) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı. Ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Önceki gün evinden çıktı! Yaşlı kadın 2 gündür aranıyordu!
        Önceki gün evinden çıktı! Yaşlı kadın 2 gündür aranıyordu!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Yusuf Akçiçek, Lyon maçında parladı!
        Yusuf Akçiçek, Lyon maçında parladı!
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Faciada hayattan kopan çocukların sayısı belli oldu!
        Faciada hayattan kopan çocukların sayısı belli oldu!
        "Putin-Trump görüşmesi için ABD'den sinyal bekliyoruz"
        "Putin-Trump görüşmesi için ABD'den sinyal bekliyoruz"
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmıştı! Katil evlada 'iyi hal' indirimi!
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmıştı! Katil evlada 'iyi hal' indirimi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Önce ayrılık sonra transfer!

        Benzer Haberler

        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Okçulukta 2025 Salon Federasyon Kupası, sona erdi
        Okçulukta 2025 Salon Federasyon Kupası, sona erdi
        Otomobil, TIR'a arkadan çarptı; 1'i ağır, 3 yaralı
        Otomobil, TIR'a arkadan çarptı; 1'i ağır, 3 yaralı
        Samsun Emniyetinden şehit ailelerine ziyaret
        Samsun Emniyetinden şehit ailelerine ziyaret
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı