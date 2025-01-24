Samsunspor – Gaziantep FK maçının ardından
SÜPER Lig'in 21'inci haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2 – 1 mağlup etti.
SÜPER Lig’in 21’inci haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Gaziantep FK’yı 2 – 1 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan karşılaşmayı değerlendirdi.
Konuşmasına Bolu Kartalkaya’daki yangından dolayı üzgün olduğunu söyleyen ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, “Bolu’da yaşanmış olan olaydan ötürü çok özgünüz. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Burası zor bir deplasman. Samsunspor çıkışta olan bir takım. Samsunspor maçına iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İlk yarıda doğru durduk. İlk yarıda oyuncularımızın ofansif olarak beklediğimiz düzeyde değildi. İkinci yarı oyuncuların iyi mücadele eden pozisyona gelmesi benim için önemliydi. Pozisyonlara girdik, golü de bulduk. Öne de geçebilirdik. Mağlup olduğumuz için üzgünüz” dedi.
'YENMEMESİ GEREKEN 2 GOL YEDİK"
Samsunspor’dan yenmemesi gereken 2 gol yiyerek maçı kaybettiklerini belirten İnan, “Biz kendi oyunumuzu biliyoruz. Oyuncularımı iyi tanıyorum. Rakiplere karşı hazırlanırken, rakibin önemli oyuncuları, hocaların oynatmak istediği oyun var. Bunların hepsi bizim için bir etken, oyuncu seçimi yaparken ve dizilişi kurgularken benim olduğum takımlarda bu hep değişkenlik gösterecek. Ben biraz böyle bakıyorum. Tabii ki diğer maçlarda farklılık olabilir. Bu maçta böyle başladı. Aslında defansif olarak maçın neredeyse tamamında istediğimizi yapabildik. Samsun'un belki de en az pozisyona girdiği maçtı diyebilirim. Genelde kenardan ortalarla gelmeye çalıştılar. Zaten attıkları gol karamboldü. İkinci golde bir fırsat yakaladılar ve yandan ortayla gol attılar. Dediğim gibi, defansif olarak ne kadar doğru dursak da bence yemememiz gereken iki golü yedik ve maçı kaybettik” diye konuştu.
Alexandru Maxim'in yokluğunu hissettiklerini ifade eden İnan, "Maxim gibi oyuncular özel oyuncular oluyor. Takımı biliyor, takımın kaptanı. Yetenekleri de tabii ortada. Bu tür oyuncuların olmayışı top ayağınızdayken ve hücum geçişlerinde size sıkıntı yaratabiliyor. Bugün biraz o konuda sıkıntı yaşadık. Takımımızın bir tane stopere ihtiyacımız var. Bunu başkanımız ve yöneticilerimizle görüştük. Ama transfer yapmak çok kolay değil. Harcama limitleri var. Finansal açıdan bizim gibi kulüplerin sıkıntıları da oluyor. Ama en azından bir tane stoper ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Olur mu bilmiyorum ama bunu istişare ediyoruz" dedi.
'ÜMİT ÖZTÜRK’E GAZİANTEPLİLER OLARAK TEŞEKKÜR EDELİM'
Konuşmasının sonunda maçın hakemi Ümit Öztürk’e teşekkür eden İnan, “Üstümde kalmasın Ümit Öztürk'e Gaziantepliler olarak sizlerin huzurunda bir teşekkür edelim" diye konuştu.
REİS: TOTALDE 40 PUANIMIZ VAR
Karşılaşmanın zor geçtiğini ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, “Bu karşılaşmanın zor geçeceğini biliyordum. Birçok insan bu maçı kazanmamızı beklediği için biraz baskı vardı. İlk yarı topa sahip olan takım bizdik. Paslarımızın biraz yavaş gittiğini söyleyebilirim. İlk yarı kornerden bulduğumuz gol geldi. İkinci yarıya ne yazık ki iyi başlayamadık. Soyunma odasında oyuncularıma birkaç maçtır ikinci yarılara iyi başlayamadığımızı söylediğim halde yine ikinci yarıya iyi başlayamadık ve golü yedik. Ondan sonra çok güzel bir takım ruhu gösterdik. İyi bir performans da gösterdiler. Oyuncularım son ana kadar bırakmadığı için çok mutluyum. Totalde 40 puanımız var. Diğer maçları da bekleyeceğiz” dedi.
Maçta takım ruhu gösterdiklerini belirten Reis, “İkinci yarının birinci yarıya oranla daha zor geçeceğini duymuştum. Aşağıdaki takımlar ligde kalmak için üst sıradaki takımlar da üstte kalmak için savaş verecekler. Bugün takım ruhu gösterdik. Ceza sahasında istediğimiz şutları çekemedik. İstediğimiz o performansı her zaman gösteremiyorsunuz. Özellikle ikinci yarı başladıktan birkaç dakika sonra gol yediğinizde geri dönebildik. Bu hafta da yapacağımız antrenmanlarla birlikte en iyi şekilde Başakşehir maçına hazırlanmaya çalışacağız” diye konuştu.
'HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK, LİGDE KALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ'
Ligde kaldıkları için mutlu olduğunu belirten Reis, “Bugün en iyi performansımızı gösteremedik. Önemli olan takım ruhunu sahaya yansıtmaktı onu yaptık. Bu performansla galip gelebiliyorsak, daha üst performansla önümüzdeki maçları daha rahat oynayabiliriz. En büyük hedefimizi gerçekleştirdik. Aldığımız puanlar sebebiyle ligde kaldık diyebilirim. Böyle bir hedefe bu kadar erken ulaştığımız için mutluyuz. Taraftarlarımızın hayalleri var. Benim bundan sonraki hedefim Samsunspor tarihinin en iyi sezonunu yaşamak. Oynayacağımız her karşılaşma zor geçecektir. Umarım daha fazla puanlar toplarız. Ligi nerede bitireceğimizi şu anda kestiremiyorum” dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.