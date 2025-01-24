Samsunspor – Gaziantep FK maçının ardından

SÜPER Lig’in 21’inci haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Gaziantep FK’yı 2 – 1 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan karşılaşmayı değerlendirdi.

Konuşmasına Bolu Kartalkaya’daki yangından dolayı üzgün olduğunu söyleyen ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, “Bolu’da yaşanmış olan olaydan ötürü çok özgünüz. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Burası zor bir deplasman. Samsunspor çıkışta olan bir takım. Samsunspor maçına iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İlk yarıda doğru durduk. İlk yarıda oyuncularımızın ofansif olarak beklediğimiz düzeyde değildi. İkinci yarı oyuncuların iyi mücadele eden pozisyona gelmesi benim için önemliydi. Pozisyonlara girdik, golü de bulduk. Öne de geçebilirdik. Mağlup olduğumuz için üzgünüz” dedi.

'YENMEMESİ GEREKEN 2 GOL YEDİK"

Samsunspor’dan yenmemesi gereken 2 gol yiyerek maçı kaybettiklerini belirten İnan, “Biz kendi oyunumuzu biliyoruz. Oyuncularımı iyi tanıyorum. Rakiplere karşı hazırlanırken, rakibin önemli oyuncuları, hocaların oynatmak istediği oyun var. Bunların hepsi bizim için bir etken, oyuncu seçimi yaparken ve dizilişi kurgularken benim olduğum takımlarda bu hep değişkenlik gösterecek. Ben biraz böyle bakıyorum. Tabii ki diğer maçlarda farklılık olabilir. Bu maçta böyle başladı. Aslında defansif olarak maçın neredeyse tamamında istediğimizi yapabildik. Samsun'un belki de en az pozisyona girdiği maçtı diyebilirim. Genelde kenardan ortalarla gelmeye çalıştılar. Zaten attıkları gol karamboldü. İkinci golde bir fırsat yakaladılar ve yandan ortayla gol attılar. Dediğim gibi, defansif olarak ne kadar doğru dursak da bence yemememiz gereken iki golü yedik ve maçı kaybettik” diye konuştu.

Alexandru Maxim'in yokluğunu hissettiklerini ifade eden İnan, "Maxim gibi oyuncular özel oyuncular oluyor. Takımı biliyor, takımın kaptanı. Yetenekleri de tabii ortada. Bu tür oyuncuların olmayışı top ayağınızdayken ve hücum geçişlerinde size sıkıntı yaratabiliyor. Bugün biraz o konuda sıkıntı yaşadık. Takımımızın bir tane stopere ihtiyacımız var. Bunu başkanımız ve yöneticilerimizle görüştük. Ama transfer yapmak çok kolay değil. Harcama limitleri var. Finansal açıdan bizim gibi kulüplerin sıkıntıları da oluyor. Ama en azından bir tane stoper ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Olur mu bilmiyorum ama bunu istişare ediyoruz" dedi.