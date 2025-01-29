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        Baba ve oğlunu tabancayla vuran eski ortak, adliyede

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde bir süre önce ortak oldukları depoyla ilgili yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle Osman T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 11:17 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:20
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        Baba ve oğlunu tabancayla vuran eski ortak, adliyede
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde bir süre önce ortak oldukları depoyla ilgili yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle Osman T. (45) ile babası Suat T.’yi (73) tabancayla vuran Halit S. (59), adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün saat 14.00 sıralarında İlkadım ilçesi Toybelen Kamyon Garajı’nda meydana geldi. Halit S., bir süre önce ortak oldukları depoyla ilgili yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle husumetli olduğu ve nakliye işi yapan Osman T. ile babası Suat T.’nin dükkanına gitti. Burada belindeki silahı çıkartan Halit S., Osman T.’yi göğsünden, Suat T.’yi ise karnından vurarak ağır yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba ve oğul, sağlık ekibinin müdahalesinin arından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi Atakum ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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