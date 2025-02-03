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        Aynı gün 2 AVM'den hırsızlık yapan 2 şüpheliye gözaltı

        SAMSUN'da aynı gün iki farklı alışveriş merkezindeki giyim mağazalarından hırsızlık yapan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:39 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:45
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        Aynı gün 2 AVM'den hırsızlık yapan 2 şüpheliye gözaltı
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        SAMSUN’da aynı gün iki farklı alışveriş merkezindeki giyim mağazalarından hırsızlık yapan E.Ç. (17) ve E.B. (19), gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelilerin E.Ç. ve E.B. olduğunu tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

        Şüpheliler, aynı gün içerisinde Canik ilçesindeki başka bir alışveriş merkezinde bulunan giyim mağazasından da hırsızlık yaptığını itiraf etti. Çalınan kıyafetler, mağazalara teslim edildi.

        Öte yandan, E.Ç.’nin ‘Kasten yaralama’, ‘Hırsızlık’ ve ‘Kişilerin huzur ve sükunu bozma’ gibi suçlardan 25 kaydı bulunduğu belirtildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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