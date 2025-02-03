Aynı gün 2 AVM'den hırsızlık yapan 2 şüpheliye gözaltı

SAMSUN’da aynı gün iki farklı alışveriş merkezindeki giyim mağazalarından hırsızlık yapan E.Ç. (17) ve E.B. (19), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelilerin E.Ç. ve E.B. olduğunu tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüpheliler, aynı gün içerisinde Canik ilçesindeki başka bir alışveriş merkezinde bulunan giyim mağazasından da hırsızlık yaptığını itiraf etti. Çalınan kıyafetler, mağazalara teslim edildi.

Öte yandan, E.Ç.’nin ‘Kasten yaralama’, ‘Hırsızlık’ ve ‘Kişilerin huzur ve sükunu bozma’ gibi suçlardan 25 kaydı bulunduğu belirtildi.