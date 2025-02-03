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        Eşinin otomobille götürüp dövdüğü kadın, attığı canlı konumla kurtuldu

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde Mehmet T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 13:47 Güncelleme: 03.02.2025 - 13:50
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        Eşinin otomobille götürüp dövdüğü kadın, attığı canlı konumla kurtuldu
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde Mehmet T. (32), eğlence mekanında tartıştığı eşi Gizem T.’yi (28) anahtarını izinsiz aldığı otomobille götürüp dövdü. Gizem T., mekanda aynı masayı paylaştıkları aracın da sahibi olan kuzenine zorla götürüldüğünü söyleyip canlı konum paylaşınca, gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Mehmet T. gözaltına alınırken, eşi ise hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 01.30 sıralarında Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Mehmet T. ile eşi Gizem T., kuzeni Azize K. (29) ve erkek arkadaşı Muzaffer Y. (39) ile birlikte Bafra ilçesinden Atakum ilçesindeki bir eğlence mekanına geldi. Burada eğlenen Mehmet ve Gizem T. çifti arasında bir süre sonra kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Mehmet T., Azize K.’ye ait otomobilin anahtarını masa üzerinden alıp eşi Gizem T. ile olay yerinden ayrıldı. Gizem T., kuzeni Azize K.’ye otomobille zorla götürüldüğünü söyleyerek canlı konum paylaşıp, yardım istedi.

        Çift, seyir halindeyken tartışmaya devam ettiği sırada Mehmet T.’nin kullandığı otomobil, sahil yoluna geldiğinde kuma saplandı. Mehmet T., eşi Gizem T.’yi burada dövdü. Azize K., olay yerine geldiğinde kuzeni Gizem T.’yi yerde yatarken görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gizem T., sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı.

        Polis, Mehmet T.’yi olay yerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Mehmet T.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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