Husumetliler apartmanın otoparkında çatıştı; 20 boş kovan bulundu

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde aralarında husumet bulunan Efe Can B. (26) ile Mert Y. (26) bir apartmanın otoparkında çatıştı. Olay yerinde 20 boş kovan bulan ekipler, şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Husumetli olan Efe Can B. ile Mert Y. arasında bir apartmanın otoparkında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Taraflar belindeki tabancaları çıkarıp, karşılıklı ateş açtı. Yara almayan her iki şüpheli de kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde 20 boş kovan, 1 çekirdek ve 1 dolu fişek buldu. Otoparktaki 4 araca ise mermi isabet etti. Çalışma başlatan polis 2 şüpheliyi de yakalayıp, gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.