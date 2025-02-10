Çiftlik evindeki kümeste 1 kilo 400 gram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Alaçam ilçesindeki bir çiftlik evine operasyon düzenledi. Aramalarda, çiftlik evindeki kümeste gizli bölmelere konulmuş 13 parça halinde 1 kilo 400 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 14 tabanca fişeği ve 43 kurusıkı fişeği ele geçirildi. O.A. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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