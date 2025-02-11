Sağlık ekipleri Eymen bebek için seferber oldu SAMSUN'un Alaçam ilçesinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına rağmen seferber olan sağlık ekipleri, yoğun bir mücadele ile 1 yaşındaki bebeği hastaneye yetiştirdi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.02.2025 - 20:29 Güncelleme: 11.02.2025 - 20:35 facebook

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