Samsun'da çiçekçi dükkanı yandı

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde bir çiçekçi dükkanında gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Doktor Kamil Caddesi’ndeki bir çiçekçide gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Gelen itfaiye ekibi yangını üst kata sıçramadan söndürdü. İş yerinde büyük zarar oluşurken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın anları çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.