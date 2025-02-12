Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da çiçekçi dükkanı yandı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde bir çiçekçi dükkanında gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:26 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da çiçekçi dükkanı yandı
        ABONE OL

        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde bir çiçekçi dükkanında gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Doktor Kamil Caddesi’ndeki bir çiçekçide gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Gelen itfaiye ekibi yangını üst kata sıçramadan söndürdü. İş yerinde büyük zarar oluşurken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Yangın anları çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        CHP’li başkan yardımcılarının telefon trafiği delil dosyasında
        CHP’li başkan yardımcılarının telefon trafiği delil dosyasında
        Katil bıçaktaki parmak izinde!
        Katil bıçaktaki parmak izinde!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Son yolculuğuna Murat 124 ile çıktı!
        Son yolculuğuna Murat 124 ile çıktı!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        VAR'da Sundberg ile Çakır'ın konuşması yok
        VAR'da Sundberg ile Çakır'ın konuşması yok
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Domuz gribi genç hemşireyi hayattan kopardı
        Domuz gribi genç hemşireyi hayattan kopardı
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"

        Benzer Haberler

        Samsun'da ayran şişesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
        Samsun'da ayran şişesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
        Samsun, Çorum, Sinop ve Kastamonu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
        Samsun, Çorum, Sinop ve Kastamonu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
        Yakakent ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye çıktı
        Yakakent ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye çıktı
        Samsun'da tarihi Kurt Köprü'nün karla buluşması havadan görüntülendi
        Samsun'da tarihi Kurt Köprü'nün karla buluşması havadan görüntülendi
        Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut olacak
        Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut olacak
        Beyin ölümü gerçekleşen hasta, organlarıyla 3 kişiye umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen hasta, organlarıyla 3 kişiye umut oldu