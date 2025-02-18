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        Samsun'da kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        SAMSUN'da gece başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün birçok ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 08:38 Güncelleme: 18.02.2025 - 08:40
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        Samsun'da kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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        SAMSUN'da gece başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün birçok ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

        Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Atakum, Bafra, Salıpazarı ve Tekkeköy ilçelerinde sadece taşıma yoluyla eğitime devam eden öğrenciler de bugün izinli sayılacak. Canik ve İlkadım ilçelerinde de taşımalı eğitim yapılan okullara ara verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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