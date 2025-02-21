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        Samsun'da 'kar' keyfi; tepsi ve poşetlerle kaydılar

        SAMSUN'da akşam saatlerinde etkili olan kar ile birlikte vatandaşlar, eğimli sokaklarda fırın tepsisi, poşet ve leğenle kayarak karın tadını çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 23:39 Güncelleme: 21.02.2025 - 23:45
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        Samsun'da 'kar' keyfi; tepsi ve poşetlerle kaydılar
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        SAMSUN’da akşam saatlerinde etkili olan kar ile birlikte vatandaşlar, eğimli sokaklarda fırın tepsisi, poşet ve leğenle kayarak karın tadını çıkardı.

        Samsun’da akşam saatlerinde yoğun kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, evlerinden getirdikleri poşet, tepsi ve leğenlerle Liman Mahallesi Fener Sokağına geldi. Kalabalık çocuk grubu ve aileleri yanlarında getirdikleri malzemelerle sokağın tepesine tırmanarak kendilerini yokuştan aşağı bıraktı. Karın keyfini çıkardıklarını belirten çocuklar, evden getirdikleri poşet, tepsi ve leğenlerle kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

        Samsun’a uzun bir süre sonra kar yağdığını belirten 18 yaşındaki Alptekin Can Demiroğlu, “Samsun yıllar sonra bu kadar kar gördü. Arkadaşlarımızla geldik. Burada kayıyoruz” dedi.

        Kar yağdığı için çok mutlu olduğunu ifade eden 12 yaşındaki Ecem Naz Korkmaz, “Kar yağdığı zaman çok hoşuma gidiyor ve çok mutlu oluyorum. Buradan aşağı poşetle kayıyorum” dedi. Poşetle kaymaya gelen 23 yaşındaki Eray Tan, “Karın keyfini çocuklar çıkarttı. Yıllardır hasret kalmıştık. Çok güzel ve eğlenceli” dedi. Hayatında ilk defa kar gördüğünü belirten 16 yaşındaki Iraklı Seyfullah Kasım ise, “Çok güzel kar yağıyor. Irak’ta kar yağmıyor. Hayatımda ilk defa kar gördüm. Arkadaşlarla birlikte eğleniyoruz” dedi. Poşetle birlikte babasıyla kayan 9 yaşındaki Zeynep Sümeyye Karaoğlu da “Çok eğleniyoruz. Biz de buraya kaymaya geldik. Evden getirdiğimiz poşetle babamla birlikte kayıyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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