Samsun'da tarihi eser kaçakçılığına 3 gözaltı

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, R.K.'nin (49) Tekkeköy ilçesindeki iş yerine operasyon düzenledi. Aramalarda, çeşitli dönemlere ait 502 sikke ve 285 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi R.K. ile E.A. (44) ve C.Z. (49) gözaltına alındı.