Kiralık otomobil seyir halinde yandı

İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Ankara Bulvarı'nda seyreden ve Selami S.'nin kullandığı 34 DEU 688 plakalı otomobilin motor kısmından duman yükselmeye başladı. Dumanı fark eden Selami S. otomobili yol kenarına çekip, itfaiyeye haber verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kiralık olduğu öğrenilen araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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