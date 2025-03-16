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        SMA'lı Amine Ravza'nın kampanyası Miray bebek için umut oldu

        SAMSUN'da SMA Tip 1 hastası 18 aylık Amine Ravza Sancak, tedavisi için yürütülen kampanya hedefine ulaşamadan 14 Ocak'ta hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 14:49 Güncelleme: 16.03.2025 - 14:55
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        SMA'lı Amine Ravza'nın kampanyası Miray bebek için umut oldu
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        SAMSUN’da SMA Tip 1 hastası 18 aylık Amine Ravza Sancak, tedavisi için yürütülen kampanya hedefine ulaşamadan 14 Ocak’ta hayatını kaybetti. Ravza için toplanan bağışlar, aynı hastalıkla mücadele eden 3 aylık Miray Rengin’in kampanyasına aktarıldı. Kampanya dün itibarıyla tamamlanırken, Miray bebek, nisan ayında gen tedavisi görecek.

        Henüz 1 haftalıkken SMA Tip 1 teşhisi konan Miray bebek için ailesi, 31 Ocak’ta valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Gamze (26) ve Gürkan Rengin (29) çiftinin kızı Miray, Türkiye’de valilik onaylı yardım kampanyası başlatılan en küçük SMA hastası oldu. Miray’ın Dubai’de gen tedavisi görebilmesi için 1 milyon 870 bin dolara ihtiyacı vardı.

        AMİNE RAVZA SANCAK’IN KAMPANYASI MİRAY BEBEĞE AKTARILDI

        SMA hastalığıyla mücadele ederken 14 Ocak’ta hayatını kaybeden Amine Ravza Sancak için valilik onaylı hesaba toplanan miktar, Miray bebeğin kampanyasına aktarıldı. Bu destekle birlikte Miray için toplanan bağış miktarı yüzde 9’dan yüzde 81’e yükseldi. 31 Ocak’ta başlatılan kampanya, dün itibarıyla tamamlandı.

        Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşayan Rengin çifti, kampanyanın 45 gün içinde tamamlanmasının ardından büyük bir mutluluk yaşadı. Aile, bağış yapan ve destek veren herkese teşekkür ederken, SMA hastası çocukların tedaviye erişimi için farkındalığın artması gerektiğini vurguladı.

        Miray bebeğin, nisan ayında Dubai’ye giderek gen tedavisi alması ve sağlığına kavuşması bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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