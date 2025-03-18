Mahkeme, eşini öldüren kocaya yine aynı cezayı verdi

Olay, 9 Nisan 2024’te Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Tuna Sokak'ta meydana geldi. Yıldız Yılmaz, 3 tekerlekli bisikletle seyir halindeyken eşi İsmail Yılmaz tarafından tabancayla başından ve göğsünden vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan İsmail Yılmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yılmaz hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 21 Ekim 2024’te Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık İsmail Yılmaz, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, davadaki bazı usul eksiklikleri nedeniyle yerel mahkemenin kararını bozarak yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde eşi Yıldız Yılmaz’ı (43) öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen İsmail Yılmaz (71), Yargıtay tarafından kararın bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada yine aynı cezaya çarptırıldı.

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