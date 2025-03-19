Bu lisedeki Harita Tapu Kadastro Alanı kadın öğretmenlere emanet

SAMSUN Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita Tapu Kadastro Alanı’nda 5 kadın öğretmen görev yapıyor. Alan Şefi Müge Topçu Karaçoban, “Bu alanda kadın olarak çalışmak bize gurur veriyor. Alanımızda 5 öğretmen olarak eğitim ve öğretime devam etmekteyiz. 5’imiz de kadın öğretmeniz” dedi.

Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita Tapu Kadastro Alanı’nda Alan Şefi Müge Topçu Karaçoban (35), atölye şefleri Refika Türkay Akçaoğlu (36), Rukiye Tuğrul (30), Elif Baş (33) ve Tülay Uyar (34) öğretmenler, öğrencilerine harita çizimi, ölçüm teknikleri, arazi analizi, kadastro işlemleri ve tapu kayıt sistemleri gibi konularda eğitim veren öğretmenler, derslerde teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalara da önem veriyor. Teknik cihazların kullanımı, saha ölçümleri ve bilgisayar destekli haritalama gibi konular da müfredatta yer alıyor. Öğrenciler, bu eğitimler sayesinde mezun olduklarında sektörde yetkin bireyler olarak çalışabilecek donanıma sahip oluyor.

‘ALANIMIZDA KIZ ÖĞRENCİ SAYISI FAZLA’

Kadınların teknik mesleklerde daha fazla yer alması gerektiğini belirten Müge Topçu Karaçoban, “Bu alanda kadın olarak çalışmak bize gurur veriyor. Okulumuzda erkek öğrencilerin ağırlıklı, ancak bizim alanda kız öğrencilerin sayısı oldukça fazla. Alanımızda 5 kadın öğretmen olarak eğitim ve öğretime devam etmekteyiz” diye konuştu.

“Haritacı kaba tabirle yeryüzünün fiziksel ve beşeri özelliklerini ölçen, analiz eden ve haritalar oluşturan kişidi” diyen Atölye Şefi Rukiye Tuğrul şöyle konuştu:

”Haritacılar, coğrafi bilgi sistemleri, uygu görüntüleri, GPS ve diğer ölçüm tekniklerini kullanarak çeşitli alanlarda çalışabilir. Belediyeler, mühendislik firmaları, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri, Karayolları, Devlet Su İşleri gibi birçok sektörde çalışabilirler. Çalışma alanları arazi mülkiyet sınırlarını belirlemek, tapu kayıtları güncellemek, yol, köprü, baraj ölçümleri, yer altı kaynaklarını haritalamak, gayrimenkul değerleme, madencilik çalışmalarını desteklemek, uydu ve dron teknolojileri ile havadan görüntüleme yapmak gibi birçok alandan bahsedebiliriz. Alanımızdan mezun olan öğrenciler üniversite sınavı ile Harita Mühendisliği ve önlisans programlarında Harita Teknikerliği, tapu bölümü ve Coğrafi Bilgi Sistemleri alanlarını tercih edebilirler. Ayrıca Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları (MTOK) kapsamında olan üniversitelerin teknoloji fakültelerinin İnşaat Mühendisliği alanında da tercih hakkına sahipler.”