Çay ocağında 8 bin 456 sentetik hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, R.T. (41) ve H.G.'nin (24) yeni açtıkları çay ocağına operasyon düzenledi. Aramalarda, valizin içerisine saklanmış 8 bin 456 sentetik hap ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli, gözaltına alındı.

SAMSUN'da yeni açılan çay ocağına yapılan operasyonda 8 bin 456 sentetik hap ele geçirildi.

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