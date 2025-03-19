Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Çay ocağında 8 bin 456 sentetik hap ele geçirildi

        SAMSUN'da yeni açılan çay ocağına yapılan operasyonda 8 bin 456 sentetik hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 12:20 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çay ocağında 8 bin 456 sentetik hap ele geçirildi
        ABONE OL

        SAMSUN'da yeni açılan çay ocağına yapılan operasyonda 8 bin 456 sentetik hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, R.T. (41) ve H.G.'nin (24) yeni açtıkları çay ocağına operasyon düzenledi. Aramalarda, valizin içerisine saklanmış 8 bin 456 sentetik hap ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        Kent uzlaşısı soruşturması! 7 gözaltı kararı
        Kent uzlaşısı soruşturması! 7 gözaltı kararı
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Astronotlar dünyaya döndü
        Astronotlar dünyaya döndü
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"

        Benzer Haberler

        Bu lisedeki Harita Tapu Kadastro Alanı kadın öğretmenlere emanet
        Bu lisedeki Harita Tapu Kadastro Alanı kadın öğretmenlere emanet
        Samsun Çarşamba Havalimanı 2 ayda 222 bin 792 yolcuya hizmet verdi
        Samsun Çarşamba Havalimanı 2 ayda 222 bin 792 yolcuya hizmet verdi
        Samsun'da kanadı kırık puhuya özenle bakılıyor
        Samsun'da kanadı kırık puhuya özenle bakılıyor
        Samsun Şehir Hastanesi'nin inşaatı yüzde 100'e yaklaştı
        Samsun Şehir Hastanesi'nin inşaatı yüzde 100'e yaklaştı
        Samsun'da çay ocağında uyuşturucu satan 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da çay ocağında uyuşturucu satan 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı