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        Huzurevi sakini hayaline kavuştu, 68 yaşında trafik polisi oldu

        SAMSUN'da huzurevinde yaşayan 68 yaşındaki Ahmet Gün'ün polislik hayali gerçek oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 15:44 Güncelleme: 19.03.2025 - 15:50
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        Huzurevi sakini hayaline kavuştu, 68 yaşında trafik polisi oldu
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        SAMSUN'da huzurevinde yaşayan 68 yaşındaki Ahmet Gün'ün polislik hayali gerçek oldu. Trafik polisi üniforması giyen Gün, anons çekip, bir sürücüyü denetledi.

        Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin 'Hayallerim Gerçek Oluyor' projesi kapsamında huzurevi sakini Ahmet Gün, 'Dünya Yaşlılara Saygı Haftası'nda polislik hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı attı. 2 yıl önce huzurevine yerleşen Ahmet Gün, proje kapsamında çocuk hayalini gerçekleştirerek trafik polisi üniformasını giyip, anons çekti ve trafikte bir sürücüyü denetledi.

        'SANKİ ÇOCUKLUĞUMA DÖNDÜM'

        Ahmet Gün, "Çok mutluyum. Çok güzel bir duygu. Küçükken askerleri ve polisleri görürdük. Çok merak etmiştim. Hepsine uzun ömürler dilerim. Bu hayali çocukluğumdan beri kuruyordum. Şimdi gerçekleşti. Bu meslek çok güzel. Askerlik ve polislik kutsal bir meslek. 68 yaşında bu üniformayı giymek, çok güzel bir şey. Sanki çocukluğuma döndüm. Polisleri görüyorduk, hız yapanlara cezalar kesiyorlardı. Uyarıyordu. Bayramları kutluyorlardı. Bayramlarda çikolata veriyorlardı. Bunlar çok güzel bir mutluluk. Onlar da bizler için gece gündüz çalışıyorlar. Benim sülalem hep asker asıllıydı. Benim de küçüklükten beri polis olma hayalim vardı. Hayallerimiz gerçek oldu. Bugün üniformayı da giydik" dedi.

        'POLİS OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ'

        Huzurevi Müdürü Songül Gürsel ise 'Hayallerim Gerçek Oluyor' projesinden bahsederek, "Ahmet amcamız Bafralı. Yaklaşık 2 yıl önce geldi buraya. Son derece dinamik ve hayatla bağlarını kesmemiş ve yaş almasına rağmen fiziksel olarak da hayattan kopmamış bir yaşlımız. Polis olmak istediğini söylemişti. Trafik polisi oldu bugün ve hayallerini o da gerçekleştirdi. Projemiz 22 Nisan'da sona eriyor. Birkaç tane daha etkinliğimiz var proje kapsamında. 22 Nisan'da da projeye katkı sağlayan tüm müdürlükler, kurumlarla birlikte bir organizasyon sonu, proje sonu toplantısı ve etkinliği gerçekleştireceğiz. Ahmet amcamız da bunlardan biriydi ve bundan sonra da yaşlarımızın mutlu olmasını ve iyiliklerinin çoğalması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

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