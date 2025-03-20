Samsunspor Başkan Vekili Bilen: TFF, Fenerbahçe'nin saldırısına karşı üç maymunu oynadı
SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, Fenerbahçe deplasmanında oynadıkları karşılaşmayı değerlendirerek, "Maç sonunda Fenerbahçeli futbolcuların bizim oyuncularımıza yapmış olduğu saldırı 4 büyüklerden herhangi bir takıma yapılsaydı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yine tepkisiz kalır mıydı? Disiplin cezasından yoksun kalan Fenerbahçeli oyuncuların TFF tarafından, görmedim, duymadım, bilmiyorum taktiği ile üç maymunu oynadıklarını görmek bizleri üzdü" dedi.
SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, Fenerbahçe deplasmanında oynadıkları karşılaşmayı değerlendirerek, “Maç sonunda Fenerbahçeli futbolcuların bizim oyuncularımıza yapmış olduğu saldırı 4 büyüklerden herhangi bir takıma yapılsaydı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yine tepkisiz kalır mıydı? Disiplin cezasından yoksun kalan Fenerbahçeli oyuncuların TFF tarafından, görmedim, duymadım, bilmiyorum taktiği ile üç maymunu oynadıklarını görmek bizleri üzdü" dedi.
Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig’in 28’nci haftasında Fenerbahçe deplasmanında oynanan karşılaşmanın ardından Demirören Haber Ajansı'na
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