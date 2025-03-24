MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Enflasyon kalıcı bir şekilde düşmeye başladı

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Ekonomimizde hamdolsun toparlanma başladı. Yılbaşından bu yana ve geçen ekim ayından bu yana enflasyon kalıcı bir şekilde düşmeye başladı. Cari açığımız düşüyor. Merkezdeki rezervlerimiz toparlanmaya başladı” dedi.

MÜSİAD Samsun Şubesi, iftar programı düzenledi. Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen iftar yemeğine Samsun Valisi Orhan Tavlı, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Samsun İl Başkanı Osman Öğüten, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

‘GAZZE’YE ‘MÜSİAD ÇADIR KENTİ’ OLUŞTURACAĞIZ’

Programda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Gazze’de çadır kent kuracaklarını söyledi. Asmalı, “Bugün bir kampanya başlattık. Gazze'deki o mazlum kardeşlerimize inşallah MÜSİAD olarak bir çadır kenti kuracağız. 250 çadırdan oluşan ve toplamda 1500’ü aşkın. Oradaki mağdur olan kardeşlerimize inşallah MÜSİAD adına bir ‘MÜSİAD Çadır Kenti’ oluşturacağız. Akabinde de sözümüz var oraya. İnşallah savaş kalıcı bir şekilde sona ererse orada bir MÜSİAD Ticaret Merkezi hatta bir MÜSİAD mahallesi kurma hedefimiz var. Allah onların ve dünyada eziyet gören Müslümanların, mazlum kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Bir an önce Rabbim oralara da huzur ve barış geçirsin diye dua ediyoruz” diye konuştu.

‘TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİSİNDE DÜNYA LİDERİ’

Türkiye’nin savunma sanayisinde teknolojiyi geliştiren ülkeler konumuna geldiğini ve dünya lideri olduklarını belirten Asmalı, “Geçmişte bu ülke çok şeyler kaybetti. 80 öncesi kardeş sağ sol çatışmalarıyla, 80 sonrası Türk- Kürt çatışmalarıyla. Şu günlerde her zaman körüklenmek isteyen dindar, layık, Atatürkçü, seküler dindar çatışmalarıyla. Biz artık bu oyuna gelmemeliyiz. Biz bu ülke olarak farklı kültürlerin olduğu, farklı inanç gruplarının olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla din ve devlet düşmanlarını bir kenara bırakıyoruz. Allah onları da ıslah etsin hidayet versin. Savunma sanayinde teknolojiyi geliştiren ülkeler konumuna geldik ve dünya lideri olduk. Şu anda insansız hava araçları silahlı insansız hava araçları konusunda Türkiye dünya piyasasının yüzde 60’ını kontrol eder hale geldi. Biz bunu başarabiliriz. Yeter ki kendimize güvenelim. Yine Avrupa'yı gözlüyoruz. Birçok önemli şirketlerin yöneticileri, idarecileri, geliştiricileri hep bizim soydaşlarımız. Hepsi Türk kökenli. Dolayısıyla onları da mutlaka kucaklamalıyız” dedi.