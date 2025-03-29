Samsun'da toplu ulaşımda unutulan eşyalar arasında evlilik cüzdanı, bisiklet ve şezlong da var

SAMSUN'da toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, belediyenin Kayıp Eşya Bürosu'nda muhafaza ediliyor. Unutulan eşyalar arasında evlilik cüzdanı, gitar, bisiklet, şezlong, tencere ve elektrikli matkap gibi eşyalar bulunuyor. SAMULAŞ Birim Sorumlusu Güvenlik Vardiya Amiri Turgut Aydın, “Gün içerisinde vatandaşımız bize ulaştığı takdirde biz istasyonlardan teslimatımızı yapıyoruz. Fakat ulaşamadıkları durumlarda ise bildirimde vatandaşlarımıza ulaşarak kayıp eşyaları da teslim etmeye çalışıyoruz” dedi.

Samsun’da vatandaşların şehir içi ulaşımlarda kullandığı tramvay, otobüs ve teleferik gibi ulaşım araçlarında unuttukları eşyalar, Büyükşehir Belediyesi’ne ait SAMULAŞ binasında bulunan Kayıp Eşya Bürosu’nda muhafaza ediliyor. Unutulan eşyalar arasında evlilik cüzdanı, tencere, gitar, elektrikli matkap, kimlik kartları, kredi kartları, cep telefonları, skuterler, şemsiyeler, oyuncaklar, kıyafetler, saatler, cüzdanlar, şezlonglar ve bisiklet gibi birçok eşya bulunuyor. Kayıp ve buluntu eşyalar SAMULAŞ Destek Hizmetleri Şefliği, Güvenlik Amirliği veya nizamiye güvenlik görevlileri tarafından kayıt altına alınıyor. Teslimatları ise, Nizamiye Güvenlik Görevlisi veya Güvenlik Amiri tarafından yapılıyor.

‘ELİMİZDE ÇOK FAZLA MALZEME VAR’ En fazla şemsiyelerin unutulduğunu belirten SAMULAŞ Birim Sorumlusu Güvenlik Vardiya Amiri Turgut Aydın, “Tramvay, otobüs, teleferik ve otoparklarda kaybedilen eşyalar gün içerisinde tutanak karşılığı depomuza teslim edilir. Depomuzdan da vatandaşların taleplerine göre değerlendirerek teslim işlemleri yapılır. Elimize en fazla gelen yağmurlu günlerde şemsiyeler, cüzdanlar, kimlik kartları, şu anda en fazla mevcut olan bunlar. İlginç olanlar evlilik cüzdanı, şarjlı matkap, gitar, piknik tüpleri. Bunlar da ilginç eşyalarımız. Gün içerisinde vatandaşımız bize ulaştığı takdirde biz istasyonlardan teslimatımızı yapıyoruz. Fakat ulaşamadıkları durumlarda ise bildirimde vatandaşlarımıza ulaşarak kayıp eşyaları da teslim etmeye çalışıyoruz. Elimizde gerçekten çok fazla malzeme var. Bunları her türlü teslim etmek istiyoruz ama bazı vatandaşlarımız nerede kaybettiğini bilemediği için bizde kalıyor. Bizde kalan ve kullanılabilecek düzeyde olan elbise türleri de bir hayır kurumuna bağışlamak üzere ayıklama işlemini yapıyor ve yıl sonunda hayır kurumuna bağışlıyoruz” dedi.