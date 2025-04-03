Akıma kapılınca mesleği bıraktı, kemençe ustası oldu

SAMSUN’da elektrik dağıtım şirketinde çalışırken yüksek gerilim hattında akıma kapılan Fethi Bol (43), aynı işi yapan ağabeyi ile birlikte mesleğini bırakıp kemençe üretimine başladı. Şimdilerde birçok ülkeye kemençe gönderen kardeşlerden Fethi Bol, “Tanıdığımız bir kemençe ustası vefat edince, biz de bir ustadan bu işi öğrenip kemençe üretimine girdik. Yaklaşık 23 yıldır bu işle uğraşıyoruz” dedi.

Fethi Bol bir elektrik dağıtım şirketinde çalışırken 1998 yılında akıma kapıldı, elinde, omzunda ve bacağında doku zedelenmesi oluştu. Fethi Bol’un aynı işi yapan ağabeyi İzzet Bol (45) da 2000 yılında benzer bir iş kazası geçirdi. Yaşanan bu olaylar üzerine iki kardeş mesleği bırakma kararı aldı. O dönem farklı bir iş arayışını içerisine giren kardeşler, kentte yaşamını yitiren bir kemençe ustasının atölyesini devraldı. Bir ustadan yardım alıp kemençe üretimini öğrenen ağabey kardeş, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine üretim yapmaya başladı.