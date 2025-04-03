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        Akıma kapılınca mesleği bıraktı, kemençe ustası oldu

        SAMSUN'da elektrik dağıtım şirketinde çalışırken yüksek gerilim hattında akıma kapılan Fethi Bol (43), aynı işi yapan ağabeyi ile birlikte mesleğini bırakıp kemençe üretimine başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 10:47 Güncelleme: 03.04.2025 - 10:50
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        Akıma kapılınca mesleği bıraktı, kemençe ustası oldu
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        SAMSUN’da elektrik dağıtım şirketinde çalışırken yüksek gerilim hattında akıma kapılan Fethi Bol (43), aynı işi yapan ağabeyi ile birlikte mesleğini bırakıp kemençe üretimine başladı. Şimdilerde birçok ülkeye kemençe gönderen kardeşlerden Fethi Bol, “Tanıdığımız bir kemençe ustası vefat edince, biz de bir ustadan bu işi öğrenip kemençe üretimine girdik. Yaklaşık 23 yıldır bu işle uğraşıyoruz” dedi.

        Fethi Bol bir elektrik dağıtım şirketinde çalışırken 1998 yılında akıma kapıldı, elinde, omzunda ve bacağında doku zedelenmesi oluştu. Fethi Bol’un aynı işi yapan ağabeyi İzzet Bol (45) da 2000 yılında benzer bir iş kazası geçirdi. Yaşanan bu olaylar üzerine iki kardeş mesleği bırakma kararı aldı. O dönem farklı bir iş arayışını içerisine giren kardeşler, kentte yaşamını yitiren bir kemençe ustasının atölyesini devraldı. Bir ustadan yardım alıp kemençe üretimini öğrenen ağabey kardeş, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine üretim yapmaya başladı.

        Mesleğe başlama hikayesini anlatan Fethi Bol, “Elektrik işini bırakmaya karar verdik ve farklı bir meslek arayışına girdik. O dönemde kemençe üretimi yapan bir ustamız vefat edince, dükkanını bize satmayı teklif ettiler. Biz de devraldık. Ancak bu işi bilmiyorduk, bu yüzden bir ustayı yanımıza çağırdık ve bize öğretmesini istedik. ‘Nasıl olacak bize göster, yaptığın ürün senin olsun’ dedik. Yaklaşık 2-3 ay boyunca bizimle çalıştı, ürettiği kemençeleri kendisine verdik. Daha sonra ‘Biz bundan sonrasını yavaş yavaş yaparız’ diyerek kendi üretimimize başladık” diye konuştu.

        ‘YURT DIŞINDAN TALEP ALIYORUZ’

        Çin, Hollanda, Rusya hatta Afrika kıtasına bile kemençe yapıp gönderdiklerini ifade eden Bol, “Şu anda kemençelerimizi özel sipariş üzerine toptan üretiyoruz. Her bütçeye uygun ürünlerimiz var. Fiyatlarımız 1500 TL ile 30 bin TL arasında değişiyor. Atölyemize gelen hiç kimse buradan boş çıkmıyor. Ayrıca yurt dışından da talep alıyoruz. Özel yapım kemençelerimizin üretimi yaklaşık 10-15 gün sürüyor” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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